Polícia Judiciária detém trio suspeito do homicídio de homem de 54 anos em Borba

A fonte da PJ indicou à agência Lusa que os três detidos terão participado no homicídio do homem, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021, em Borba, adiantando que o crime estará relacionado com negócios ligados ao tráfico de droga.

Em comunicado, a PJ referiu que os dois homens e a mulher, com 32, 31 e 20 anos, foram detidos fora de flagrante delito e na sequência de mandados de detenção.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi espancada e o corpo foi encontrado no interior de uma habitação situada na rua Tomáz D`el Negro, naquela cidade alentejana.

A PJ assinalou que os suspeitos foram detidos através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, que contou com a colaboração da GNR da Gafanha da Nazaré e Trafaria e do Posto Territorial e Núcleo de Investigação Criminal da Charneca da Caparica.

Os detidos, desempregados e já com antecedentes criminais, vão ser presentes hoje a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coação.