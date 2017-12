Polícia Judiciária investiga duas mortes com arma de fogo em Salvaterra de Magos

Lusa26 Dez, 2017, 17:39 / atualizado em 26 Dez, 2017, 17:42 | País

Fonte da Polícia Judiciária disse a Lusa que "foi dado conhecimento de duas mortes, com arma de fogo" e que, no local, a empresa de transportes Running & Flying, onde a mulher trabalhava, na Estrada Nacional 118, em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, estão elementos daquela polícia "a proceder a diligências".

De acordo com a GNR de Santarém, "há suspeitas de que possa tratar-se de um homicídio seguido de suicídio, mas só a investigação permitirá confirmar".

Ainda segundo a GNR, que montou um perímetro de segurança no local, "a vítima do sexo feminino tinha 45 anos", desconhecendo ainda a idade do homem.

Fonte do CDOS (Comando Distrital de Operações) de Santarém disse à Lusa que o alerta foi dado às 13:27, tendo os bombeiros encontrado no local "duas vítimas mortais" e "os psicólogos do INEM prestado auxílio psicológico a um trabalhador".

Segundo a mesma fonte, no local estiveram 10 operacionais apoiados por cinco viaturas, entre elementos dos bombeiros de Salvaterra de Magos e de Samora Correia, a GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.