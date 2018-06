Polícia Judiciária realiza buscas na SAD do Benfica por suspeitas de corrupção

RTP25 Jun, 2018, 12:01 / atualizado em 25 Jun, 2018, 14:05 | País

A RTP apurou que o Benfica é suspeito de ter aliciado e pago a jogadores no sentido de influenciar resultados. Nesta fase, ninguém será detido nem constituído arguido, uma vez que a operação em curso, liderada pela PJ do Porto, serve apenas para recolha de provas.











Em nota à comunicação social, a Procuradoria-Geral da República (PGR) informa que o inquérito corre termos na secção distrital do DIAP do Porto, em que se investiga “a prática de factos suscetíveis de integrar os crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem”.





“Foi determinada realização de catorze buscas domiciliárias e dez não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas”, refere ainda a nota, acrescentando que as buscas tiveram lugar nas comarcas de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Lisboa e Setúbal.



As buscas em curso estão a cargo da Polícia Judiciária, sob direcção do Ministério Público. O inquérito encontra-se em segredo de justiça.

"Profundo e cabal esclarecimento"





O Benfica reagiu rapidamente ao inquérito em curso e informou, em comunicado no site , que o processo de investigação teve como base uma "denúncia anónima efetuada no Porto".





O clube da Luz confirma que foi "recolhida informação" junto da SAD por parte de uma equipa da Polícia Judiciária, tendo sido fornecidos "todos os esclarecimentos solicitados".







"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades, no sentido de um profundo e cabal esclarecimento deste processo em investigação, em prol da defesa e bom nome e da reputação da nossa instituição, encarando com serenidade todo o conjunto de diligências necessárias ao apuramento da verdade", refe a nota.







O clube diz também que "sempre pautou a sua conduta por um escrupuloso respeito da legalidade".

Nesta operação, já designada como, estão em causa pelo menos seis jogos em que o Benfica é suspeito de ter subornado atletas de outros clubes para que vencessem o FC Porto durante a época 2017/2018.As buscas decorreram nas instalações do Benfica, Vitória de Setúbal, Desportivo das Aves e Paços de Ferreira.