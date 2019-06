Polícia lança apelo para encontrar suspeitos de assalto e agressão em Bragança

Lusa24 Jun, 2019, 12:23 | País

O caso ocorreu na noite de sábado para domingo e quando as autoridades e os meios de socorro chegaram ao local apenas encontraram o jovem esfaqueado, sem rasto dos restantes intervenientes ou testemunhas.



O comandante distrital da PSP, José Neto, apela, em comunicado, "à vítima do assalto ou a quaisquer outras testemunhas" que forneçam informação sobre a ocorrência com a garantia de "reserva e segurança" a quem colaborar.



A tentativa de assalto terá ocorrido por volta das 00:30 de domingo, na rua professor Dionísio Gonçalves, em Bragança.



O jovem que ficou ferido terá sido atingido com uma faca ao tentar ajudar uma mulher que estaria a ser assaltada ou atacada por dois homens.



O ferido foi hospitalizado, mas não corre perigo de vida, segundo as autoridades.



"A Polícia de Segurança Pública de Bragança apela à vitima da tentativa de assalto ou a quaisquer outras testemunhas que possam fornecer informações relativas aos suspeitos, que contactem o número 96.369.62.27", como refere o comunicado.



O comando distrital esclarece que "a valência de investigação criminal da PSP recolheu fortes indícios que permitirão reconciliar (encontrar) os suspeitos a qualquer momento".



"No entanto, todas as informações adicionais sobre o caso, mormente pela parte da vítima de sexo feminino que se ausentou do local quando o jovem a protegia sendo, então, esfaqueado, poderão ser cruciais nesta fase", acrescenta.



A Polícia refere ainda que garante "reserva e total conforto, bem como segurança, à jovem bem como a quaisquer outros testemunhos que se disponibilizem" a colaborar.