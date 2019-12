Polícia Marítima do Douro averigua embarcação turística que fez descargas no rio

"Estivemos a analisar a publicação e chegámos à conclusão de que as imagens têm pelo menos um mês", afirmou o responsável em declarações à Lusa, a propósito de um vídeo publicado hoje na rede social Facebook que mostrava uma embarcação turística a fazer descargas no rio Douro.

Segundo Cruz Martins, a Polícia Marítima do Douro, que já sabe a que empresa pertence a embarcação, vai "tomar conta da ocorrência" e averiguar as imagens.

"A Polícia Marítima vai proceder a um processo de averiguações. Desse processo, muito provavelmente, atendendo às imagens, será instaurado um processo de contraordenação com base no edital da Capitania do Douro que proíbe as descargas para o rio", avançou o responsável, acrescentando que o valor da coima poderá ascender aos 30 mil euros.

À Lusa, Cruz Martins adiantou que este ano a Capitania do Douro instaurou "pelo menos oito" processos de contraordenação, alguns dos quais referentes a descargas ilegais no rio Douro e outros a embarcações "encostadas às margens na zona de Entre-os-Rios".

"Nesta questão de processos ambientais, relativamente ao rio Douro tenho duas preocupações fundamentais. A primeira é a segurança das pessoas e a segunda são as questões ambientais e nesta linha de ação, relativamente às questões ambientais, temos efetivamente levantado uma série de autos relativamente a descargas e aos navios que estão encostados às margens", referiu.

Cruz Martins salientou ainda a necessidade de a população "denunciar este tipo de ocorrências" à Polícia Marítima, de modo a precaver que "as situações sejam resolvidas de imediato".