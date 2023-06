Polícia Marítima lidera operação contra tráfico humano em Alcochete e Montijo

A Polícia Marítima lidera esta quarta-feira uma operação de combate ao tráfico de seres humanos na zona do Samouco, em Alcochete, e no Montijo. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a PSP e a Autoridade Tributária integram as diligências.