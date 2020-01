Polícia Marítima intercetou embarcação com migrantes ilegais em Olhão

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional os homens têm com idades compreendidas entes os 20 e os 30 anos.



"Na sequência de um contacto recebido na madrugada de hoje, pelas 04h30, informando que uma embarcação pequena se encontrava a aproximar de terra, muito próximo da entrada da barra da Culatra, o Comando-local da Polícia Marítima de Olhão ativou de imediato uma embarcação de alta velocidade que se deslocou para o local, efetuando a sua interseção", lê-se no comunicado enviado pela Autoridade Marítima Nacional.







Tratava-se de uma embarcação de "reduzida dimensão, do tipo ´boca aberta`, de madeira e motor fora de bordo". A Polícia Marítima acompanhou o pequeno barco até ao porto de Olhão, onde atracou em segurança.

Três dos 11 tripulantes tiveram que receber cuidados médicos. Um tinha um "ligeiro traumatismo no joelho" e outros dois estavam com "dores abdominais". Foram assistidos no local e "posteriormente encaminhados para uma unidade hospitalar pelo INEM, acompanhados por agentes da Polícia Marítima".





Os restantes tripulantes mantiveram-se no Comando-local da Polícia Marítima de Olhão, tendo sido entregues, pelas 08h40, ao cuidado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.









Os homens, disse a mesma fonte, falam "muito pouco francês" e que só depois de o SEF avaliar toda a situação destas pessoas é que será tomada uma decisão sobre o seu futuro.



Em dezembro, oito migrantes de nacionalidade marroquina desembarcaram na praia de Monte Gordo, no distrito Faro, e foram acolhidos por Portugal ao abrigo do quadro de proteção internaiconal aplicado a outros estrangeiros resgatados no mediterrâneo que chegaram ao país provenientes de países como Itália e Malta.







C/ Lusa