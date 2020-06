Polícia Marítima intercetou na Ria Formosa embarcação com migrantes

Imagem de arquivo

A bordo seguiam sete migrantes ilegais, com idades entre os 20 e os 30 anos, que disseram ser marroquinos. A Polícia Marítima acompanhou depois a embarcação até ao cais da estação salva-vidas de Olhão. O comandante do porto de Olhão, André Cardoso de Morais, explicou à Antena 1 o que aconteceu.