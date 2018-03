Polícia Marítima vai ter pela primeira vez uma mulher na equipa em missão na Grécia

Lusa29 Mar, 2018, 07:33 | País

"Partiu para a Grécia uma nova equipa de cinco elementos da Polícia Marítima para integrar a missão POSEIDON, na qual se destaca a presença, pela primeira vez, de um elemento feminino integrado numa equipa operacional em missão", refere a AMN em comunicado.

A equipa da Polícia Marítima que partiu na quarta-feira inicia a sua missão em Lesbos, na Grécia, no dia 01 de abril por um período de dois meses.

A Polícia Marítima iniciou a sua participação nestas missões internacionais em 2014.

Até à data, integrada na operação Poseidon, a Polícia Marítima já detetou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu mais de quatro mil migrantes de diferentes nacionalidades que, neste fluxo migratório irregular e arriscado por via marítima, tentam entrar na Europa.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda-Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.