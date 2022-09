Polícia Municipal em greve durante 24 horas

O protesto tem início no Largo do Rato e termina junto à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.



Atualmente existem cerca de 900 agentes das polícias municipais, a trabalhar em 37 autarquias do país.



De acordo com representante sindical, 400 agentes abandonaram a profissão por causa dos baixos salários.



A jornalista Soraia Ramos acompanha o protesto.