Os polícias marcaram três protestos antes das eleições de 10 de março. A RTP apurou que, depois da acção que impediu o jogo entre o Sporting e o Famalicão, o primeiro desses protestos voltará a cruzar-se com um jogo de futebol. Será no dia do encontro da Liga Europa entre o Benfica e o Toulose. Os elementos das forças de segurança vão marcar presença em todos os aeroportos e portos nacionais, com sessões de esclarecimento.