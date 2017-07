Polícias acusados de tortura e racismo continuam ao serviço

RTP 21 Jul, 2017, 10:04 | País

O DN avança que a Direção Nacional da PSP não tomou ainda qualquer decisão disciplinar em relação aos 18 agentes da esquadra de Alfragide acusados há dez dias de crimes de tortura, sequestro, ofensa à integridade física qualificada, agravados por ódio e discriminação racial, contra jovens da Cova da Moura, Amadora, em fevereiro de 2015.



O regulamento disciplinar prevê a suspensão de funções para agentes acusados de crimes puníveis com penas superiores a três anos de prisão, como é o caso, tendo em conta o cúmulo de penas previstas, realça o Diário de Notícias. A ministra da Administração Interna tinha exigido ao diretor nacional daquela força policial que fosse cumprido o regulamento.



O DN garante que a direção nacional da PSP foi notificada da acusação pelo Departamento de Investigação e Ação Penal no dia 10 de julho. De acordo com o DN, a ministra não fará agora qualquer comentário sobre o assunto, mas mantém a posição de exigir o cumprimento do regulamento disciplinar.



O jornal argumenta não ter recebido qualquer resposta da direção nacional da PSP às perguntas que lhe foram dirigidas. O DN cita fonte sindical para dizer que quatro dos agentes estão ao serviço em Alfragide e outros 14 polícias deixaram aquele posto ao longo do tempo por motivos pessoais ou profissionais.