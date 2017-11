Polícias e militares exigem negociar progressão na carreira

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), Paulo Rodrigues, revelou à Antena 1 que está marcada uma reunião no ministério da Administração Interna, na próxima sexta-feira, e que enviou uma carta ao primeiro-ministro a lembrar que o tratamento deve ser igual.



Na sexta-feira o sindicato dos trabalhadores dos registos e notariado anunciou uma greve para dia 12 de dezembro e uma manifestação junto ao ministério da Justiça. Motivo: o sindicato recusa a proposta de revisão das carreiras.



Militares exigem esclarecimentos



Também a Associação Nacional de Sargentos tem discutido nas últimas semanas o descongelamento das progressões das carreiras dos militares e as promoções.



Os sargentos exigem que o Governo clarifique como é que as valorizações remuneratórias se podem aplicar aos militares.



Estes militares afirmam que a proposta está orientada para a progressão horizontal das carreiras gerais da administração pública, com base no sistema de acumulação de pontos, manifestamente distinto do sistema de progressão horizontal aplicável aos militares.