Polícias em protesto contra a condenação de agentes por agressão na Cova da Moura

No momento que que se preparava discursar o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, centenas de profissionais vestiram t-shirts brancas e negras e viraram costas.



Estiveram assim durante todo o discurso e, quando chegou a vez de falar o ministro da Administração Interna, saíram em silêncio.



O protesto foi organizado pelo movimento Zero, um movimento espontâneo de profissionais da polícia que surgiu depois da condenação de oito agentes, em maio, por agressões a jovens da Cova da Moura.



Os polícias contestam o dizem ter sido a falta de apoio da direção da PSP e do Ministério da Administração Interna.



Desde essa altura têm cumprido uma espécie de greve de zelo às multas de trânsito e outras infrações e apenas intervêm nos bairros problemáticos em situações de extrema gravidade.