Polícias em protesto derrubam barreiras junto ao Parlamento

O protesto desta quinta-feira decorria na Praça do Comércio, em Lisboa, mas acabou por se deslocar para a Assembleia da República nas últimas horas.



A polícia em protesto encontrou um forte corpo de intervenção no primeiro local de manifestação, o que motivou a revolta das autoridades que se encontram em protesto. Os manifestantes dizem que o dispositivo deslocado para fazer frente a esta manifestação foi "desproporcionado".



"Os polícias são pessoas ordeiras, mas têm limites para a sua paciência. Neste momento os limites chegaram ao fim, já estamos a passar do razoável", disse um dos agentes em protesto à RTP.



Com esta manifestação, os polícias exigem ao Governo o descongelamento das carreiras e o aumento dos salários.