Polícias realizam protesto diante da Administração Interna

Foto: António Antunes - RTP

As forças policiais estão descontentes com o tratamento dado pelo Governo à questão da pré-reforma na PSP. Razão pela qual saem esta quarta-feira à rua para uma manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna, na Praça do Comércio, em Lisboa.