Polícias em protesto. Telmo Correia dirige "palavra de respeito" aos manifestantes

"Quando quiserem, estaremos cá para os ouvir, como sempre estivemos, e esperamos que todas as forças políticas estejam", declarou.



"Os homens e as mulheres que estão nas forças de segurança chegaram ao limite da sua capacidade de resistência, de aguentar com uma ignorância que aconteceu em relação ao seu trabalho e às suas necessidades durante muito tempo", acrescentou o deputado.



Telmo Correia explicou também que o CDS-PP entregou ontem três propostas que têm como objetivo melhorar as condições das forças de segurança.