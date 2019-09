Polícias enunciam promessas por cumprir em carta a Costa

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Ouvido pela reportagem da RTP no local, Paulo Rodrigues, dirigente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), explicou que o objetivo desta concentração é fazer chegar ao diretor nacional desta força de segurança a ideia de que "houve um conjunto de promessas que o Governo fez no início desta legislatura que não foram cumpridas".



"E ao não cumpri-las está a pôr em causa aquilo que é o funcionamento da instituição, está a pôr em causa e a expor os profissionais de polícia àquilo que tem sido publicitado ao longo do tempo. Somos agredidos, somos maltratados, não há condições de trabalho, não há grandes expectativas ao nível da carreira, ou seja, há uma desmotivação grande, uma instabilidade grande e uma revolta grande", afirmou o responsável.



Questionado sobre o teor da carta aberta dirigida ao primeiro-ministro, Paulo Rodrigues adiantou que se trata de expor as promessas que o poder político deixou por cumprir, ao longo da legislatura, em matéria de segurança. O dirigente da ASPP/PSP disse mesmo que ficaram por levar à prática "90 por cento" das medidas.



"Durante este tempo de campanha, não vimos grande parte dos partidos políticos a interessar-se muito pela área da segurança", frisou ainda Paulo Rodrigues.