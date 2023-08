Polícias manifestam-se no palco da Supertaça e pedem "fairplay" ao Governo

O protesto é organizado pela Associação Sindical dos Profissionais da Policia com o lema “Joguem com Fairplay”. A mensagem não é para o Futebol Clube do Porto ou para o Benfica, mas sim para o Governo.Paulo Santos garante que não querem atrapalhar os colegas que estão de segurança ao jogo. Apenas chamar à atenção para as dificuldades da profissão.

A ASPP diz que tem havido diálogo com o ministro da Administração Interna, mas pede mais do que palavras. Quer, por exemplo, alterações na tabela remuneratória, que se recorra menos ao trabalho extraordinário e mais respeito pela profissão, de forma a torná-la mais atrativa.