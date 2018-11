Polícias municipais em protesto por melhores salários e progressão nas carreiras

Foto: Policia Municipal/facebook/DR

Os polícias encontram-se a esta hora (12h00) a subir a Dom Carlos I e vão em marcha de protesto até à residência oficial do primeiro-ministro.



O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), em comunicado, informa que a ação, organizada pelo SINTAP e pelo Sindicato Nacional das Polícias Municipais, "insere-se no âmbito da greve nacional das polícias municipais, que se realizará nesse mesmo dia".



Os trabalhadores municipais "debatem-se diariamente com graves problemas" devido ao "frágil estatuto a que estão sujeitos" e à "omissão legislativa causada pelo desinteresse dos sucessivos governos, incluindo o atual", do qual "não se conhece nenhum sinal de que pretenda pôr um ponto final nesta grave injustiça".



Assim, os profissionais exigem "a abertura de um processo negocial sério e consequente", sublinha o comunicado.