Polícias pré-aposentados poderão fiscalizar confinamento

Um despacho da direção nacional da PSP determina que sejapelo estado de emergência relativamente a outras ocorrências policiais que não coloquem em risco a integridade física ou a vida das pessoas e, lê-se no documento a qua a agência Lusa teve acesso.





Para cumprir este objetivo, o diretor nacional, Magina da Silva, estipulou ainda que os polícias que estejam em situação de pré-aposentação sejam informados de que poderão ser chamados para prestar serviço nesta fase critica.

Nesta fase de grave crise pandémica, e para reforçar a visibilidade policial, foi igualmente decididoDe fora ficam, contudo, os elementos que dão apoio à direção nacional, à Unidade Especial de Polícia (UEP), os estabelecimentos de ensino e serviços sociais.No conselho de ministros de segunda-feira, o primeiro-ministro exigiu que as forças de segurança tivessem mais visibilidade na via pública e que reforçassem a sua ação fiscalizadora por determinação do Governo que hoje decidiu reforçar algumas medidas adotadas no período de confinamento devido à covid-19.", afirmou António Costa, após a reunião extraordinária, na qual foram reforçadas algumas medidas para combater a covid-19.