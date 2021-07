Polícias prometem lutar pela conquista de um subsídio de risco "justo e digno"

Convocado por uma plataforma constituída por associações socioprofissionais da GNR e sindicatos da PSP, cerca uma centena de polícias estiveram hoje de manhã concentrados, cerca de duas horas, em frente ao Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde está a decorrer o Conselho de Ministros, para exigir um subsídio de risco "digno e justo".

Vestidos com camisolas pretas, os polícias exibiram cartazes onde se lê "pelo subsídio de risco", "não somos polícias de segunda", "exigimos respeito" e "arriscamos a vida todos os dias", num protesto quase silencioso, que contou principalmente com elementos da Polícia de Segurança Pública.

Os elementos da PSP e da GNR contestam a proposta do subsídio de risco apresentada pelo Governo e exigem um suplemento no valor de 430,39 euros, valor idêntico atribuído a outras polícias, como os inspetores da Polícia Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"A Polícia Judiciária recebe neste momento um valor a rondar os 430 euros e recebem-no bem, porque tem o seu risco, agora a PSP não pode aceitar valores inferiores a esses. A atribuição tem que ser feita de forma justa e digna", disse à agência Lusa Paulo Macedo, dirigente do Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP), sublinhando que o subsídio de risco "já devia estar atribuída há muitos anos".

Paulo Macedo referiu que um polícia que queira fazer um seguro de vida associada ao crédito à habitação paga três vezes mais do que um cidadão normal devido ao risco da profissão, estando "o risco avaliado de igual forma" para os elementos da PSP, GNR, PJ ou SEF.

O sindicalista exigiu uma negociação com o Governo "séria", considerando que o valor apresentado "não é digno, nem traduz o esforço dos elementos policiais".

Também o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Armando Ferreira, disse à Lusa que os elementos da PSP e da GNR querem um subsídio de risco idêntico ao de outras polícias, mas ressalvou que estão "mais expostos ao risco".

"Estamos todos os dias e noites prontos para servir a sociedade e a segurança pública. Também merecemos consideração e respeito e verificamos que com a proposta apresentada isso não foi tido em conta. Fomos desconsiderados e respeitados", sustentou.

O presidente da Sinapol avançou que os polícias estão "determinados em ir até ao fim" para conseguir um suplemento com "o valor justo" e garantiu que vão "aproveitar as eleições autárquicas para demonstrar o descontentamento".

O SPP e o Sinapol fazem parte da plataforma constituída por 13 associações socioprofissionais da GNR e sindicatos da PSP, apesar de não estar incluída neste grupo a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) também marcou presença no protesto.

"Há muito tempo que os polícias reivindicam um subsídio de risco de acordo com aquilo que é auferido por outras polícias. Estamos numa fase de negociação e o valor apresentado pelo Governo envergonha os polícias", disse à Lusa o dirigente da ASPP Cristiano Correia.

O sindicalista explicou que a ASPP vai apresentar uma contraproposta ao Ministério da Administração Interna que prevê o pagamento faseado do subsídio de risco até 2024. Em janeiro de 2022 seria pago 200 euros, em 2023 aumentava para 300 euros, fixando-se em 2024 nos 400 euros.

As associações da GNR e os sindicatos da PSP têm marcada para hoje uma nova concentração, às 18:00, na Praça do Comércio, junto aos ministérios da Administração Interna e das Finanças, onde será entregue um memorando conjunto com as reivindicações.

O Ministério da Administração Interna (MAI) apresentou às estruturas da PSP e da GNR um novo suplemento por serviço de risco nas forças de segurança, que substituirá o atual suplemento por serviço nas forças de segurança, e contempla a majoração do valor consoante as funções desempenhadas pelos polícias.

De acordo com o MAI, a proposta para a componente fixa do suplemento por serviço nas forças de segurança (atualmente de 31 euros) prevê 100 euros por mês para os elementos em funções de ronda e patrulha, 90 euros para quem têm funções de comando e 80 euros para os restantes operacionais da PSP e GNR, significando, na prática, um aumento de 68, 59 e 48 euros respetivamente.

O subsídio de risco é uma das principais e mais antiga reivindicação dos polícias e a atribuição deste suplemento está prevista no Orçamento do Estado deste ano, numa decisão dos partidos da oposição e não do Governo.

Atualmente os polícias recebem o suplemento por serviço das forças de segurança que têm um valor fixo de 31 euros e um outro montante correspondente a 20% do vencimento base.

Mensalmente recebem ainda suplementos de acordo com as funções que exercem, mas que não são acumulativos, como turno, piquete, patrulha, investigação criminal e por pertencerem à Unidade Especial de Polícia.