Polícias protestam em frente à Assembleia da República

Foto: Arquivo RTP

Um protesto no dia em que o ministro da Administração Interna reúne com os sindicatos da PSP. Com esta ação de luta, a associação sindical dos profissionais da polícia pretende dizer que as medidas que têm sido anunciadas não resolvem os problemas de fundo destes profissionais. O pior, explica o dirigente Paulo Santos, são os baixos salários.