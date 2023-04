Polícias protestam em São Bento por melhores condições

A concentração é convocada pelo Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP/PSP), tendo já quatro outros sindicatos anunciado que também vão marcar presença no protesto que assinala os 34 anos da carga policial sobre elementos da PSP, conhecida por “secos e molhados”.O presidente do SPP, Paulo Macedo, disse à Lusa que a concentração realiza-se na Presidência do Conselho de Ministros pelo “simbolismo que representa” este local num Governo de maioria e os polícias pretendem “chamar a atenção para os assuntos que estão por resolver”.“Queremos demonstrar o desagrado pela ausência de respostas aos problemas vividos pelos polícias e que ano após ano se vão agravando sem uma resposta eficaz do Governo”, afirmou Paulo Macedo, adiantando que vão também entregar um manifesto na Presidência de Conselho de Ministros.