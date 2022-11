Polícias protestam. "Se nada for feito em termos políticos, será o cidadão a pagar"

Os polícias manifestam-se à tarde em Lisboa com o objetivo de deixar patente o descontentamento com o Governo. Entre os motivos do protesto estão os baixos salários, o envelhecimento do corpo policial e a sobrecarga de trabalho, que torna a carreira pouco atrativa.



A manifestação é convocada pela ASPP, que acusa o Executivo de ter falta de vontade política para resolver os problemas.



O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia junta-se ao protesto, que acontece a partir das 17h00 e percorre um trajeto entre o Largo de Camões e a Assembleia da República.