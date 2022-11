Polícias saem à rua em protesto

O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia já anunciou que se vai juntar ao protesto, que vai decorrer a partir das 17h00 entre o Largo de Camões e a Assembleia da República., segundo a ASPP.O maior sindicato da Polícia de Segurança Pública justifica a manifestação “porque a PSP mantém e agrava a cada dia que passa, problemas estruturais, que colocam em causa a estabilidade e o funcionamento da própria instituição, atropela os direitos dos profissionais e prejudica as populações”.





O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), Paulo Santos, disse na quarta-feira que não houve qualquer evolução negocial do Governo em relação à última reunião, ocorrida na semana passada, sobre a tabela remuneratória das forças de segurança.”, indicou Paulo Santos, em declarações à agência Lusa.O dirigente sindical falava após uma reunião suplementar com o Ministério da Administração Interna, proposta pelo Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL).“Estivemos a conversar um pouco, mas depois não houve qualquer disponibilidade do Governo de evoluir, em relação àquilo que tinha sido apresentado nas outras reuniões. A estrutura sindical também não teve mais dados para colocar em cima da mesa”, observou.