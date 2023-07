Polícias terminam cinco dias de protestos

Os protestos, que começaram na quinta-feira em Faro, decorreram em várias zonas do país, realizando-se hoje uma concentração de polícias em frente ao Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.Segundo a ASPP, as principais reivindicações dos polícias prendem-se com os baixos salários, a pré-aposentação, a falta de atratividade da profissão e a assistência na saúde.





Também o Sindicato Nacional da Polícia já anunciou a realização diária de protestos nos aeroportos de Lisboa e Porto entre 31 de julho (hoje) e 6 de agosto, quando acontece a Jornada Mundial da Juventude, devido "à ausência de resposta aos problemas".



Em comunicado, o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) avança que vai realizar diariamente, entre 31 de Julho e 6 de Agosto, várias ações de protesto, como a entrega de folhetos nos aeroportos de Lisboa e Porto, a afixação de faixas em diversos locais de Lisboa, em especial na zona envolvente ao evento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e entrega de folhetos em pontos turísticos da Madeira e Açores.



Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 1 e 6 de agosto em Lisboa, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.



O Sinapol justifica os protestos com "a demonstrada e evidente falta de vontade política do Governo em resolver os problemas estruturais, estatutários e remuneratórios dos polícias, mesmo depois de vários ofícios enviados à tutela".



"Estamos cansados de esperar pelo Governo, pelo que é tempo dos polícias irem à luta e de forma veemente e direta demonstrarem o seu repúdio como estão a ser tratados, ou neste caso, destratados. É totalmente irracional e absurdo que o Governo continue a não perceber a gravidade da situação, em que caminhamos a passos largos para a extinção da PSP, porque é mais que evidente que nos dias de hoje poucos são os jovens que querem abraçar uma profissão que não é valorizada, que é mal remunerada", salienta o sindicato.