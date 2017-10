Politécnico da Guarda disponível para apoiar alunos afetados

Lusa19 Out, 2017, 15:38 | País

Os Serviços de Ação Social do IPG esclarecem, numa nota publicada na página de internet daquele estabelecimento de ensino superior, que a ajuda está disponível para "todos os estudantes cujos agregados familiares tenham sido afetados pelos incêndios".

A fonte refere que os alunos nestas circunstâncias devem contactar os serviços e, "comprovadamente, expor a sua situação, para que possam eventualmente ser apoiados direta ou indiretamente, consoante as suas necessidades".

"Cada caso será analisado de acordo com a situação concreta de cada estudante e respetivo agregado familiar", é referido.

Os estudantes interessados devem dirigir-se pessoalmente ao Setor de Bolsas de Estudo dos Serviços de Ação Social do IPG ou expor a situação concreta através do endereço de correio eletrónico sas@ipg.pt ou pelo telefone (271 220141/271 220 142).

O IPG possui as escolas superiores de Saúde, de Educação, Comunicação e Desporto, de Tecnologia e Gestão, e de Turismo e Hotelaria (na cidade de Seia).

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e hoje.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.