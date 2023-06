Politécnico da Guarda promove Academia de Verão centrada na tecnologia

Temas como o potencial da utilização de aeronaves não tripuladas na prevenção de incêndios, a obtenção de biodiesel a partir de óleos usados e a utilização das energias renováveis são temas que os participantes vão explorar.

A iniciativa pretende pôr em contacto os estudantes com o ensino superior e simular as atividades dos alunos e dos investigadores do IPG.

Durante cinco dias, e mediante o pagamento de 50 euros de inscrição, que inclui alojamento e refeições, os participantes vão aprender nos laboratórios como funcionam e a determinar o rendimento dos painéis fotovoltaicos, assim como a testar a utilidade de `drones` na prevenção de incêndios e na identificação das zonas mais vulneráveis no território de montanha.

"As atividades que estamos a preparar para este ano vão promover uma realidade mais sustentável, na qual a valorização do território, a prevenção de incêndios e a boa gestão dos recursos que usamos todos os dias é uma prioridade", salientou a diretora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPG, Ana Margarida Fonseca.

Os alunos têm a possibilidade de combinar diferentes áreas, como ateliês de comunicação para as redes sociais, de vídeo, de produção de biomateriais ou de observação e comparação de cérebros humanos e de alguns animais.

Durante a semana está também prevista a realização de iniciativas ao ar livre, como uma caminhada nos Passadiços do Mondego e a observação noturna de astros.

Segundo o presidente do IPG, Joaquim Brigas, a Academia de Verão pretende "aproximar os estudantes às escolas do Politécnico e aos seus cursos", dando-lhes a conhecer o trabalho científico desenvolvido na instituição.

"Esta iniciativa é uma excelente oportunidade para os jovens da região que estão a acabar o secundário terem um primeiro contacto com o ensino superior e, em particular, com o Politécnico da Guarda", acentuou Joaquim Brigas.

As inscrições estão abertas até dia 30 e podem ser feitas na página na Internet do IPG, mediante o pagamento de 50 euros, 20 euros no caso de participantes que não queiram alojamento.