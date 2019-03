Politécnico da Guarda vai formar profissionais em Gestão de Projetos

Lusa26 Mar, 2019, 10:00 | País

No âmbito da colaboração, o IPG e a Bright Academy estão a focar-se na criação de uma pós-graduação executiva em Gestão de Projetos, que será lecionada na Guarda.

"A Bright Academy irá fornecer formadores especialistas para lecionarem este curso", refere o IPG em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, para além de formar quadros na área de Gestão de Projetos, a colaboração serve também "para ajudar a preparar os estudantes para uma certificação internacional na área".

"Faltam profissionais de Gestão de Projetos no mercado e nós queremos formá-los no Politécnico da Guarda", afirma o presidente do IPG, Joaquim Brigas, citado na nota.

De acordo com o responsável, "a procura de profissionais ligados à Gestão de Projetos é cada vez maior em Portugal e o mercado não consegue dar resposta às necessidades das empresas".

"Interessa capacitar os alunos para coordenarem grupos, para lidarem com as emoções e para apurarem o sentido de negociação, por forma a prepará-los para a atividade profissional", defende Joaquim Brigas.

O presidente do IPG acrescenta que, além da pós-graduação, pretende-se "criar uma unidade curricular de Gestão de Projetos que seja oferecida a todos os cursos transversalmente".

"As competências em Gestão de Projetos são relevantes para qualquer aluno, independentemente da sua área de formação, porque os torna mais facilmente recrutáveis para qualquer função", defende.

Miguel Carvalho e Melo, diretor geral da Bright Academy e presidente da APOGEP, também citado na nota, considera que "a componente da formação é integralmente prática, todos os módulos estão interligados e direcionados apenas num sentido: trabalhar um projeto do início ao fim, ao longo de todo o curso, com os alunos organizados em equipas".

No final do curso, os alunos ficam habilitados a candidatarem-se ao exame de certificação do nível D da International Project Management Association (IPMA) - APOGEP.

"A certificação em Gestão de Projetos é um fator diferenciador e muito valorizado pelo mercado de trabalho, quer para os profissionais, quer para as organizações em que se inserem. As empresas procuram cada vez mais profissionais especializados e certificados em Gestão de Projetos", conclui Miguel Carvalho e Melo.

O IPG tem quatro escolas superiores - de Educação, Comunicação e Desporto, Tecnologia e Gestão, Saúde e de Turismo e Hotelaria (Seia) e um total de 2.830 alunos.