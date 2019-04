Politécnico da Guarda vai ter pós-graduação em Organização e Gestão Hospitalar

Lusa08 Abr, 2019, 13:31 | País

Segundo um comunicado do IPG, a instituição presidida por Joaquim Brigas "está a posicionar-se para dar mais formação de alto nível a quadros da Saúde".

O presidente do IPG, citado na nota, refere que, "para além de enfermeiros especialistas, faltam gestores nas unidades de saúde".

Tendo em conta a situação, o responsável anunciou que a instituição de ensino superior que lidera vai lançar, no próximo ano letivo, com "uma nova pós-graduação em Organização e Gestão Hospitalar para formar líderes que possam gerir de forma eficiente os hospitais portugueses".

"O IPG tem as competências e um corpo docente muito capacitado para contribuir para a qualificação e para a especialização desta e de outras profissões do setor da Saúde", considera.

De acordo com o responsável, a nova pós-graduação, que irá evoluir para mestrado, "dirige-se aos profissionais que trabalham ou querem trabalhar nas unidades públicas ou privadas do setor da Saúde, venham eles das áreas clínicas, ou de outras, como a Administração, a Gestão ou o Direito".

"É muito importante para o IPG, especialmente para a Escola Superior de Saúde, continuar a apostar na formação - e na especialização de grande qualidade - nas áreas emergentes da Saúde. Estamos cada vez mais preparados para dar resposta às necessidades dos profissionais da região e para lhes abrir as portas do mercado de trabalho de todo o país", refere Joaquim Brigas na nota de imprensa.

O anúncio foi feito na sexta-feira, no encerramento da pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na qual os finalistas receberam o diploma que lhes confere habilitações para requererem o título de enfermeiro especialista à Ordem dos Enfermeiros.

Joaquim Brigas considera que "a Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica é uma competência importantíssima numa área da saúde que é cada vez mais avançada, tecnológica e especializada".

De acordo com a diretora da Escola Superior de Saúde do IPG, Paula Pissarra, os cursos de enfermagem "têm muita procura, preenchendo nos últimos anos todas as vagas, porque têm uma aplicação muito vasta, desde as especialidades médicas às especialidades cirúrgicas".

"O mercado de trabalho está carente de enfermeiros. A especialização vem conferir-lhes uma capacidade acrescida às funções inerentes à profissão, o que lhes irá permitir prestar melhores cuidados ao utente", sustenta a responsável.

O IPG tem quatro escolas superiores - de Educação, Comunicação e Desporto, Tecnologia e Gestão, Saúde e de Turismo e Hotelaria (Seia).