Politécnico de Coimbra vai desenvolver projetos de inovação agrícola e florestal

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o IPC explica que os projetos em causa incidem sobre as áreas da utilização do fogo controlado, do setor dos laticínios e da gestão da água, através do apoio a grupos operacionais "que visem resolver problemas concretos ou aproveitar oportunidades que se colocam aos setores agrícola, agroalimentar e florestal".

A atividade dos grupos operacionais, de acordo com o comunicado, "concretiza-se através de projetos-piloto ou do desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias que visem a obtenção de novo conhecimento que seja total e amplamente divulgado".

Na nota, o diretor do Instituto de Investigação Aplicada do IPC, Carlos José Dias Pereira, destaca a importância do programa "não apenas devido ao montante de financiamento envolvido, mas sobretudo pelo facto de os projetos se basearem numa estratégia de envolvimento dos principais atores das cadeias produtivas, nomeadamente produtores primários e primeira transformação".

Acrescenta que sendo um programa de financiamento comunitário direcionado para a agricultura e para o desenvolvimento rural, os projetos serão desenvolvidos pela Escola Superior Agrária de Coimbra, mas também pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital".