Politécnicos alertam para custos incomportáveis no próximo ano letivo

"Estamos a ser confrontados com um acréscimo de custos extremamente significativo e que se vai tornar incomportável a curto prazo", disse à Lusa Pedro Dominguinhos, explicando que, além do investimento que as instituições estão a fazer, acresce a redução de receitas provenientes das propinas.

No ensino superior, o novo ano letivo arranca de forma progressiva durante o mês de setembro, com os novos alunos a chegarem em outubro, depois de receberem o resultado das candidaturas em 28 de setembro.

Neste momento, os politécnicos estão a ultimar pormenores e, além das regras sanitárias que vão ser implementadas em todas as instituições, uma das principais alterações diz respeito à organização e funcionamento das aulas, que vão ser dadas a partir da sala de aula tanto para os alunos que as frequentem presencialmente, com para aqueles que estão em casa.

Na impossibilidade de diminuir o número de alunos por turma, a maioria das instituições está a optar por um regime de ensino misto rotativo em que, por exemplo, metade da turma tem aulas presencialmente e a outra metade está a acompanhar, em direto e à distância.

Para isso, os politécnicos estão a investir na dotação tecnológica das salas, com a instalação de equipamentos de transmissão de vídeo, que representa, segundo o presidente do CCISP, um grande esforço financeiro.

"Estamos a falar de investimentos que podem ir até cerca de três mil euros por sala", referiu, revelando que no caso da instituição que dirige, o Instituto Politécnico de Setúbal, o custo ascende os 150 mil euros.

Para Pedro Dominguinhos, que defendeu a criação para o ensino superior de um programa semelhante ao da Escola Digital para o básico e secundário, trata-se de um investimento que não só é necessário para o contexto atual, mas também é importante para a modernização do ensino superior no futuro.

Esta preocupação foi hoje partilhada por diferentes presidentes, durante a reunião plenária do CCISP que se realizou na Universidade do Algarve, mas além deste custo, e daqueles associados à aquisição de materiais e equipamentos de higiene e segurança sanitária, os politécnicos referiram um outro gasto acrescido e decorrente da covid-19.

"Uma outra situação que nos preocupa tem a ver sobretudo com os equipamentos de proteção individual (EPI), em particular para os alunos da Saúde", referiu Pedro Dominguinhos.

Segundo o presidente do CCISP, as instituições estão a ser confrontadas com a necessidade de adquirir quantidades significativas de EPI, como máscaras e batas, em valores que variam entre os 300 mil e os 400 mil euros.

"A juntarmos isto aos outros custos que já estamos a ter e nos quais não temos tido qualquer tipo de comparticipação, com a redução das propinas e o reforço da ação social, temos um acréscimo de custos extremamente significativo", sublinhou.

No âmbito da preparação do ano letivo, as instituições estão também a concluir manuais em que estarão previstos os procedimentos em caso de serem identificados casos suspeitos ou confirmados de infeção do novo coronavírus nos `campi`.

Pedro Dominguinhos não adiantou muito sobre esses procedimentos, sublinhando que é uma questão de grande complexidade, mas revelou que, num esforço de controlar o risco de contágio, as instituições vão promover a utilização da aplicação de rastreio `Stayaway Covid` e algumas vão realizar testes aleatórios à comunidade académica ao longo do ano letivo.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 910.300 mortos e mais de 28,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.855 pessoas dos 62.813 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.