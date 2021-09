Políticos e partidos reagem nas redes sociais à morte do ex-presidente

Eis algumas das mensagens colocadas por partidos e políticos na rede social Twitter:

+++ Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista +++

"Até sempre, Presidente!" (mensagem acompanhada de uma fotografia a preto e branco de Jorge Sampaio)

+++ Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda +++

"Defensor das liberdades e lutador contra a ditadura, democrata e construtor de pontes no período democrático.

Nem sempre caminhamos juntos, mas sempre mereceu um enorme respeito. `25 de abril, sempre`"

+++ Carlos Moedas, ex-comissário europeu, ex-ministro e candidato autárquico +++

"Jorge Sampaio foi um lutador pela liberdade e pela democracia desde muito novo. Neste momento de dor, deixo os meus mais profundos sentimentos a toda a família"

+++ André Ventura, líder e deputado único do Chega +++

"Não concordei com muitas coisas que Jorge Sampaio defendeu e fez na sua vida política. Na verdade, houve até decisões que me revoltaram. Mas foi sem dúvida um dos protagonistas do regime democrático. Deixo uma forte saudação à família e amigos neste momento difícil!"

+++ Joacine Katar Moreira, deputada não inscrita +++

"Morreu um político, mas sobretudo um homem bom. Daqueles que nascem poucos de cada vez. Decentes e lutadores. Descanse em paz, presidente Jorge Sampaio."

+++ Partido Reagir Incluir Reciclar +++

"O Partido Reagir Incluir Reciclar endereça os mais sinceros e sentidos sentimentos à família enlutada do Senhor Presidente da República Jorge Sampaio. Que descanse em paz."

+++ Partido Popular Monárquico +++

"Apresentamos sentidos pêsames à família do Dr. Jorge Sampaio e solidarizamo-nos com a dor que sentem neste momento."

+++ Tiago de Matos Gomes, líder do Volt Portugal +++

"Lamento profundamente a morte de Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, mas também antigo presidente da Câmara de Lisboa e antigo secretário-geral do PS. À sua família e amigos, bem como ao PS, envio os meus sinceros sentimentos."

+++ Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda +++

"A minha geração cresceu com o Jorge Sampaio na Presidência. A ouvir falar de como fez e cumpriu o acordo de Lisboa e do papel que teve antes do 25 de abril. O meu pai uma vez disse que quando se vive até idade avançada é difícil manter a coerência até ao fim. Ele conseguiu."

+++ Rui Tavares, fundador do partido Livre +++

"Jorge Sampaio desenvolveu a partir do seu gabinete pós-presidencial um excelente programa de acolhimento de estudantes refugiados de guerra sírios e preparava-se agora um programa semelhante com afegãos. É preciso dar-lhes continuidade e Lisboa terá de ter aí o seu papel."

+++ Manuel Pizarro, eurodeputado do Partido Socialista +++

"A morte do Presidente #JorgeSampaio é um momento de grande dor para todos os portugueses e portuguesas e, em especial, para os Socialistas. A memória do seu percurso cívico e político, corajoso e impoluto, ficará para sempre connosco."

+++ Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, ex-candidata presidencial +++

"Obrigada, Presidente. Tanto respeito e tanta gratidão." (acompanhada de fotografia de Jorge Sampaio)