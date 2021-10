Poluição generalizada dos aquíferos ameaça água para consumo humano

Carla Graça, da Associação Zero, esteve esta manhã no Bom Dia Portugal, onde deixou o alerta para a "situação preocupante" da maioria dos aquíferos de Portugal continental, que apresentam níveis de poluição generalizada que ameaçam a água destinada ao consumo humano.