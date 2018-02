Poluição Tejo: ETAR de Abrantes não cumpriu parâmetros e amostras da Celtejo ainda não são conhecidas

RTP05 Fev, 2018, 16:55 / atualizado em 05 Fev, 2018, 17:38 | País

Na recolha de amostras de água à empresa Celtejo, a unidade de pasta e papel de Vila Velha de Ródão que é responsável por 90 por cento das descargas orgânicas, houve diversas dificuldades e “constrangimentos inusitados”, afirmou o inspetor-geral do Ambiente.



Na conferência de imprensa desta segunda-feira, Nuno Banza confirmou ainda que os inspetores do Ambiente tiveram problemas duas vezes com os coletores automáticos que estão colocados ao pé das zonas de descarga da Celtejo. À terceira tentativa foi pedido o apoio da GNR e o coletor foi guardado durante 24 horas, mas mesmo assim, “continha apenas espuma e pouco líquido”.



“Foi necessário colocar três inspetores no local, durante três dias, para assegurar amostras completas das descargas da empresa”, explicou Nuno Banza. O inspetor-geral do Ambiente sublinhou que uma situação destas nunca tinha acontecido.

Incumprimento na ETAR Abrantes

O inspetor-geral do Ambiente adiantou que foram identificadas quatro ETAR’s urbanas e três empresas, entre elas a Celtejo, Navigator e Paper Prime, que foram alvo de inspeções.



Dos dados já conhecidos, só os resultados da ETAR de Abrantes é que revelam incumprimentos em relação aos níveis de carência bioquímica e química de oxigénio e de sólidos suspensos totais.



O incumprimento na ETAR de Abrantes verificou-se nos parâmetros de "sólidos suspensos totais, cujo limite é de 35 mg/l e a amostra revelou uma concentração de 55 mg/l, carência bioquímica de oxigénio, cujo limite é de 25 mg/l e a amostra revelou uma concentração de 33 mg/l, e carência química de oxigénio, cujo limite é de 125 mg/l e a amostra revelou uma concentração de 143 mg/l". Estes incumprimentos são desvalorizados pelo inspetor-geral do Ambiente.



"Não consideramos os incumprimentos expressivos", adiantou Nuno Banza. O inspetor-geral explicou que esta ETAR contribuiu apenas com cinco por cento da carga orgânica despejada no rio Tejo.



“Não sabemos se podemos dizer que houve ou não um episódio ou se a espuma depende de descarga extraordinária ou de descargas contínuas”, referiu ainda o inspetor-geral do ambiente.



As primeiras análises conhecidas apontaram para a concentração excessiva de carga orgânica com origem nas empresas de indústria da pasta e papel. As análises feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente à qualidade da água no Rio Tejo detetaram ainda níveis de celulose cinco mil vezes superiores aos recomendados.



As análises às amostras feitas pelos inspetores do Ambiente à empresa Celtejo só serão conhecidas na próxima semana.