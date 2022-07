Ponta da Barca. Situação está mais calma, bombeiros tentam apagar focos de incêndio

Os bombeiros continuam a combater o incêndio no Lindoso, em Ponta da Barca. A população da aldeia de Froufe foi retirada do local, assim como parte de São Miguel e nas últimas horas, as duas aldeias isoladas de Ermida e Lourido estiveram também ameaçadas pelas chamas.