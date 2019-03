Ponte Vasco da Gama reaberta ao trânsito seis horas depois de incêndio

Lusa14 Mar, 2019, 19:22 | País

Em declarações à Agência Lusa, a mesma fonte especificou que os dois sentidos foram reabertos por volta das 18:15.

A Ponte Vasco da Gama esteve condicionada ao trânsito desde as 11:58 de hoje.

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro esteve na origem do incêndio no contentor, sem carga, do camião, o que levou ao corte de trânsito nos dois sentidos da Ponte Vasco da Gama ao final da manhã, segundo fonte da GNR.

De acordo com a fonte da GNR, a colisão entre o pesado e o ligeiro levou à queda do contentor na via, que se incendiou posteriormente.

Segundo a mesma fonte, o contentor seguia sem carga e do acidente não resultaram feridos.

Fonte da Lusoponte disse à Lusa, pouco antes das 13:00, que o incêndio se encontrava extinto, e que estavam a ser feitos "os possíveis para a abertura de uma via de circulação em cada sentido".

Inicialmente, a Lusoponte, entidade que gere a Ponte Vasco da Gama, avançou que o trânsito estava cortado devido ao despiste de um camião, seguido de incêndio, junto ao quilómetro 4.

O incêndio, de acordo com a mesma fonte, foi combatido por bombeiros de Sacavém e de Alcochete.

Segundo uma fonte da GNR, o pesado de mercadorias "encontrava-se a arder junto ao separador central" no sentido norte-sul, tendo sido dado o alerta pelas 11:58.