População da Aboboreira ombateu o fogo durante a madrugada

Faziam o que podiam para proteger as casas.



Além de Aboboreira também aldeias de Serra, Casalinho e Aboboreira foram esta madrugada cercadas pelo fogo.



As pessoas com maiores fragilidades foram retiradas a meio da noite e alojadas em Mação.



Este incêndio começou por volta da meia noite



É a projeção de outro que começou às nove da noite no concelho vizinho de Vila de Rei.



Mais de 270 bombeiros estão a combater as chamas em Mação.