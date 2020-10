População do Vale do Sousa adota medidas de segurança sanitária

O teletrabalho passa a ser obrigatório se as funções em causa permitam este regime.



Por imposição do Governo, ficam também proibidos os eventos com mais de cinco pessoas, as visitas a lares de idosos passam a estar suspensas e os estabelecimentos comerciais têm de encerrar no máximo às 22h00.



O repórter Nuno Amaral deslocou-se até ao centro da cidade de Paços de Ferreira, para constatar como estão a ser adotadas e implementadas as novas regras sanitárias.



As novas regras vão abranger perto de 160 mil pessoas de três municípios.