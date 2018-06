População imigrante cresce pelo segundo ano consecutivo

Foto: RTP

Os brasileiros continuam no topo da tabela, mas a comunidade italiana, a que mais cresceu, conta já com 13 mil cidadãos.



O relatório refere também que Portugal expulsou mais de 300 estrangeiros ilegais em 2017. A maioria foi decretada para casos em que as pessoas se recusaram a sair do país, tendo por isso recebido ordem de expulsão administrativa.