População já pode ir a banhos em sete praias da Póvoa de Varzim e numa de Matosinhos

Já é possível ir a banhos nas praias da Povoa de Varzim e de Matosinhos. O excesso de bacterias na água levou as autoridades a desaconselhar oito praias do norte do país. Mas as novas analises, permitem o regresso dos banhistas.