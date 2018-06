População portuguesa envelhece a olhos vistos

Foto: Reuters

Um estudo que olhou para os dois lados da fronteira e que o jornal Público dá a conhecer esta segunda-feira, mostra que a situação é menos dramática do lado espanhol. As principais conclusões de um estudo realizado por uma consultora e pela universidade do Porto.



Os investigadores entendem que mais do que inverter o processo demográfico, uma ideia utópica, é preciso adaptar a economia local e nacional a um país com menos gente.