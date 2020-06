Populações recebem máscaras comunitárias

Foto: Paula Véran / Antena 1

O equipamento de proteção individual, as máscaras comunitárias são de uso obrigatório, por exemplo, nos transportes públicos e em espaços fechados.Mas devido à crise económica, nem todos têm capacidade financeira para comprar máscaras.Têm sido as autarquias, câmaras municipais e juntas de freguesia, a distribuírem esse equipamento de proteção individual às populações.Acompanhámos a entrega no concelho da Amadora e registámos a distribuição em Carnide, no concelho de Lisboa.Reportagem de Paula Véran