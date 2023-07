"Porta entreaberta". Presidente admite promulgar novo diploma sobre progressão dos professores

"[Com] a fórmula que me chegou, num diploma que já está em Belém, desde o fim da semana,", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Vila Viçosa, Évora.A alteração introduzida pelo Governo ao diploma "provavelmente vai ser suficiente para promulgar", referiu.“Logo no discurso posse do primeiro mandato, achei que a educação era estratégica para o país. Depois acompanhei, só para falar no último período, muito atentamente as conversas para a frente, para trás, que houve entre Governo e sindicatos de professores”, disse o presidente.O chefe de Estado relembrou que interveio “em vários diplomas sobre essa matéria de uma maneira geral, dizendo que”.“E provou-se que mais 8.000 professores foram abrangidos, tinha valido a pena promulgar, apesar de ficar por resolver uma parte do problema de fundo”, declarou.

Diploma não cumpria “expectativa”

O presidente da República frisou ainda que o diploma do Governo “não cobria aquilo que para muitos era a expectativa, que é calendarizar”.“Não se exigia que de imediato se desse passos mais longos do que a perna (…), mas”, explicou.“E, como acontece sempre - como aconteceu com todos os presidentes e todos os governos - eu fiz sugestões para alargar um bocadinho o leque dos 60.000 que porventura seriam cobertos e as sugestões tinham sido aceites em princípio, mas como entretanto eu vetei o diploma, acontece que ficaram agora por confirmar da parte do Governo”.“Uma coisa que aprendi na vida é que seE eu disse que não pode ser isso, tem que em qualquer sítio - nem que seja no preâmbulo, na parte inicial - deixar uma portinha aberta”, afirmou o presidente.Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou alterações ao diploma sobre a progressão da carreira dos professores que o presidente da República tinha vetado no dia anterior, mas o Governo tem recusado detalhar as mudanças por decorrerem de uma "interação direta" entre primeiro-ministro e o chefe de Estado.

“Ser professor é ser um plano A, não o plano B”

A posição do presidente é que “os países que avançam mais rapidamente têm mais conhecimento, mais ciência”, o que “significa educação e significa, em Portugal, escola”. E escola “quer dizer, em particular, professores”, clarificou.“Os países que avançaram mais apostaram em ir buscar os melhores, os mais qualificados para professores.”.No entanto, o presidente referiu que “não são os mais qualificados, mas os menos qualificados que, em muitos casos, se veem na contingência de ir para professor”. “Isso não é bom.. E, portanto, o investimento nos professores e o investimento na escola é fundamental”, defendeu.Para Marcelo Rebelo de Sousa, “há duas áreas dentro das carreiras especiais são muito sensíveis e fundamentais, que é a educação e a saúde: saúde, que é a vida das pessoas, e a educação porque é o que transforma um presente e um futuro”.“No futuro o conhecimento será cada vez mais importante para definir os que avançam e os que ficam para trás.”, considerou.