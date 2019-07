Portal Infocursos ajuda a escolher um curso

A plataforma “online” gerida pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência permite aos candidatos ao ensino superior terem acesso a dados que os ajudam a escolher melhor a formação a seguir.



A nova versão do portal tem pela primeira vez informação de todos os cursos de Técnico Superior Profissional e de Mestrado do país.



Ao todo são cerca de 4100 cursos em 116 instituições de ensino superior.



Em declarações à Antena 1, o secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, explicou a importância do portal.



A primeira fase de candidaturas ao ensino superior começa no próximo dia 17.



O portal está disponível em infocursos.pt