Partilhar o artigo Portimão. Já é permitido ir a banhos na praia do Alemão Imprimir o artigo Portimão. Já é permitido ir a banhos na praia do Alemão Enviar por email o artigo Portimão. Já é permitido ir a banhos na praia do Alemão Aumentar a fonte do artigo Portimão. Já é permitido ir a banhos na praia do Alemão Diminuir a fonte do artigo Portimão. Já é permitido ir a banhos na praia do Alemão Ouvir o artigo Portimão. Já é permitido ir a banhos na praia do Alemão