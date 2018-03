Portinho da Arrábida tem cada vez menos areia

Foto: Lusa

Até final da semana as obras de reparação dos estragos no Portinho da Arrábida deverão estar concluídas.



Desde o fim-de-semana que a Protecção Civil de Setúbal tem estado no terreno. O mar chegou às casas e levou parte do passadiço de acesso à praia.



José Luis Bucho, coordenador da proteção civil municipal, disse ao Portugal em Directo que mais uns dias e as reparações estarão prontas.



O Portinho da Arrábida mudou nos últimos 50 anos. A praia perdeu cerca de 60 por cento da areia e o que resta do areal está contaminado.



Esta é uma das conclusões do parecer do LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia), um parecer pedido há um ano pela associação ambientalista Clube da Arrábida.



Todas as entidades responsáveis sabem o que se passa. A câmara Municipal de Setúbal, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e o próprio Parque Natural da Arrabida. Mas, segundo o Clube da Arrábida nada têm feito.



A repórter Paula Véran ouviu as denúncias e foi à procura de explicações.



Na procura de respostas, o Portugal em Direto tentou ouvir o ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) e o Parque Natural da Arrabida. Nunca obteve qualquer resposta.



Já da parte da câmara Municpal de Setúbal a justificação dada foi que "o assunto não era do pelouro da autarquia".



Ainda este ano devem ser conhecidos os resultados do estudo sobre a influência das dragagens no rio Sado para a construção no Porto de Setúbal, na zona do Portinho da Arrábida.