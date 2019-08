Porto apela à Infraestruturas de Portugal limpeza de "capim" da Circunvalação

Lusa27 Ago, 2019, 15:29 | País

"As Infraestruturas de Portugal (IP) que mandem limpar os passeios centrais da Circunvalação, porque qualquer dia temos lá um problema sério", declarou o autarca, Rui Moreira, à margem da conferência de imprensa sobre a Feira do Livro do Porto, que decorreu nos Jardins do Palácio de Cristal do Porto.

Segundo Rui Moreira, a Câmara do Porto e outros municípios limítrofes têm pedido "repetidamente à Infraestruturas para tratarem da Circunvalação como deve de ser", porque a falta de limpeza das ervas está a causar má visibilidade e a aumentar risco de acidentes rodoviários.

"Aquilo é uma estrada nacional, nós não podemos intervir, estamos impedidos por lei de o fazer, aliás. Temos tido muitas reclamações, imensos pedidos para que se faça a descapinagem [retirar o capim] das placas centrais, porque elas têm consequências de vária ordem. Por um lado causam riscos para quem circula (...), porque há falta de visibilidade principalmente nas inversões de sentido. E, por outro lado, a porcaria que está associada a isso", acrescentou.

Rui Moreira acrescenta que a autarquia tem recebido "variadíssimas queixas" pela falta de limpeza daquela via rodoviária, nomeadamente na zona do Hospital da CUF, onde vários moradores da zona foram pedir para ver se junto das Infraestruturas de Portugal se resolvia o problema

A Lusa contactou a Infraestruturas de Portugal - empresa pública que resulta da fusão entre a Rede Ferroviária Nacional e a Estradas de Portugal -, para saber se vão proceder à limpeza da via rodoviária, mas até ao momento não foi possível obter uma resposta.