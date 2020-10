Porto da Ilha das Flores ainda não operacional condiciona abastecimento

Foto: Publituris/DR

Com a aproximação do Inverno, o abastecimento de mercadorias na Ilha das Flores está em risco. Isto porque o Porto das Lages continua a funcionar de forma condicionada, depois de ter ficado destruído pelo Furacão Lourenzo, há cerca de um ano.